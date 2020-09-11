Недействующих индивидуальных предпринимателей будут исключать из ЕГРИП по решению регистрирующего органа

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует, что 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которыми ФНС России сможет исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность.

Данные изменения коснутся предпринимателей, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не погашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП.

Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.

Введенная норма прекращает начисление новых денежных обязательств индивидуальным предпринимателям, которые больше года не пользуются своим статусом, например страховые взносы.

При этом физические лица, исключенные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, не смогут в течение трех лет зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.