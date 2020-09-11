Пензенский пожарно-спасательный гарнизон получил новую технику

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня пожарно-спасательные части и территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической работы получили семь единиц основной и вспомогательной техники. На покупку спецтранспорта было направлено более 30 миллионов рублей. К гостям церемонии обратился губернатор Иван Белозерцев:

- Современная техника позволяет спасать жизни, но без профессионализма сотрудников она не может быть эффективной. В этом году, несмотря на то, что стояла засушливая погода, в Пензенской области пожаров на 30% меньше, чем в прошлом. Это результат большой профилактической работы.

Посетив пожарное депо пожарно-спасательной части №1, губернатор высоко оценил условия, в которых служат и отдыхают сотрудники.