Пензенская мэрия опубликовала график работы фонтана в сентябре

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напомним вам, что новый фонтан может работать в трех режимах: стационарном (без изменения водной картины), динамическом (с изменением водной картины) и музыкальном (водная картина будет меняться под музыку).

По понедельникам на сооружении будут проходить профилактические работы. Со вторника по воскресение фонтан будет работать по следующему графику:

- стационарный режим: 10.20-11.00; 11.20-13.00; 13.20-14.00, 14.20-15.00, 15.20-16.00; 16.20-17.00; 17.20-18.00; 18.20-19.30; 18.20-19.30;

- динамический режим: 10.00-10.20; 11.00-11.20; 13.00-13.20; 14.00-14.20; 15.00-15.20; 16.00-16.20; 17.00-17.20; 18.00-18.20; 20.00-20.20.

- музыкальное шоу будет проходить с 19.30 до 20.00.

При холодной погоде фонтан будет работать только в стационарном режиме. При сильном ветре и дожде сооружение будет отключено. Во время проведения массовых мероприятий режим работы фонтана может быть изменен.