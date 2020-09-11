В Пензенской области снова выберут «Народного участкового»

На звание «Народного участкового» претендуют 30 сотрудников полиции. На первом этапе конкурса лучшего из них будут выбирать жители региона. Голосование проходит на официальном сайте УМВД России по Пензенской области.

В анкете каждого участника конкурса вы найдете информацию о том, какой участок он обслуживает, сколько человек проживает на вверенной ему территории, сколько преступлений он раскрыл и сколько правонарушений выявил.

Первый этап конкурса завершится 20 сентября. Его победители отправятся на второй, который будет проходить с 7 по 16 октября.