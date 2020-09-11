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Общество

В Пензенской области снова выберут «Народного участкового»

Первый этап всероссийского конкурса стартовал сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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На звание «Народного участкового» претендуют 30 сотрудников полиции. На первом этапе конкурса лучшего из них будут выбирать жители региона. Голосование проходит на официальном сайте УМВД России по Пензенской области.

В анкете каждого участника конкурса вы найдете информацию о том, какой участок он обслуживает, сколько человек проживает на вверенной ему территории, сколько преступлений он раскрыл и сколько правонарушений выявил.

Первый этап конкурса завершится 20 сентября. Его победители отправятся на второй, который будет проходить с 7 по 16 октября.