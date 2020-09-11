С начала года в Пензенской области родились 6449 детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областное управление ЗАГС сообщает: за восемь месяцев 2020 года в регионе на свет появились более 6400 детей.

Самым популярным именем, которым называли мальчиков за этот период, по-прежнему остается Артём, далее идут Матвей, Иван, Александр, Максим и Михаил.

Среди женских имен лидерами стали Виктория и Софья. Также в число популярных вошли Полина, Ева, Анастасия и Милана.

Из редких и необычных имен следует отметить следующие:

- для мальчиков – Борислав, Меркурий, Моисей, Остап, Спартак;

- для девочек – Александрина, Божена, Глафира, Русалина, Юстина.