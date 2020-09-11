Похищали деньги у доверчивых стариков

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении пяти граждан РФ в возрасте от 23 до 47 лет по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).

С марта 2018 г. по август 2020 г они приходили в квартиры престарелых граждан, проживающих на территории Пензенской области, и создавали видимость неисправности оконных конструкций. Под предлогом устранения «неисправностей» они путем обмана похищали денежные средства доверчивых стариков. Всего за указанный период от действий мошенников пострадало 40 граждан у которых похищено не менее 1,3 млн руб.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, деятельность организованной группы пресечена благодаря скоординированной работе правоохранительных органов. Подозреваемые были задержаны 8 сентября 2020 г.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выявление всех соучастников преступной деятельности и изобличение виновных лиц.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.