Несовершеннолетняя ушла из дома в 2005 году

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Третьяковой Анны Вячеславовны, 08.11.1988 года рождения, уроженки поселка Нюрба Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

Предварительным следствием установлено, что 01.05.2005 около 21 часа 30 минут несовершеннолетняя Третьякова А.В. ушла из дома по адресу: г. Якутск, пос. Жатай, ул. Северная, д. 52, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Третьякова А.В. имеет склонность к бродяжничеству, легко входит в контакт с незнакомыми лицами.