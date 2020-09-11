Памятный знак основателям Саранска

Пресс-служба Администрации Саранска

В четверг Глава Саранска Петр Тултаев принял участие в торжественном открытии стелы – памятного знака основателям города Саранска, которые по Указу царя Михаила Федоровича и под предводительством первого воеводы Савелия Козловского в XVII веке заложили и построили Сторожевой Вал государства Российского.

На открытии присутствовали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, представители казачьего общества во главе с атаманом Олегом Солдатовым - главным врачом «Детской республиканской клинической больницы».

В качестве руководителя мероприятия Олег Солдатов сделал экскурс в историю Саранска: «Мы открываем стелу памяти, посвященную нашим братьям казакам и основателям Саранска в историческом месте. В нескольких шагах от нас находится земляной вал государства российского, архитектурный памятник XVII века.

Именно здесь была сооружена засечная черта, проходившая по южным и юго-восточным границам Руси, которая предназначалась для того, чтобы предотвращать набеги степных племен. А в 1641 году здесь под руководством Саввы Козловского была основана крепость Саранск.

Более половины из тех, кто служил в крепости, были казаки и члены их семей. Поэтому эту территорию наше общество берет под свой контроль, постараемся сделать ее исторически интересной, включить в новый туристический маршрут, который начнет действовать с 2021 года, когда Саранск будет отмечать 380-й юбилей».

Мэр Саранска поддержал идею создания исторического туристического маршрута столицы Мордовии.

«Сегодняшнее событие – первое в череде мероприятий, приуроченных к празднованию 380-летия Саранска. Всем известно, что Саранск основывался казачеством как крепость, именно здесь, на Атемарской засечной черте. Казачество всегда было и остается надежной опорой государства Российского, - отметил Глава города Петр Тултаев. - Я благодарен всем, кто имеет отношение к созданию этого знака».