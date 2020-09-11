Конкурс профессионального мастерства «Бухгалтер года»

Состязания проводятся с 8 сентября по 30 октября 2020 года на бесплатной основе в форме электронного тестирования.

Отличительная особенность отборочного этапа Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2020» - использование в конкурсных заданиях комплексных задач, что отвечает современным требованиям.

Лучшие будут определены в четырех номинациях: «Главный бухгалтер коммерческой организации», «Бухгалтер коммерческой организации», «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы», «Налоговый консультант», «Студент-бухгалтер». Заявляться можно сразу в нескольких номинациях.

Награждение победителей регионального этапа будет проходить в Пензе. Финальная церемония чествования победителей состоится в Москве, 26-27 ноября 2020 года, на ежегодном конгрессе бухгалтеров и аудиторов России.

Подробную информацию можно получить по телефонам ассоциации бухгалтеров и аудиторов: (88412)25-03-24, 8-927-375-03-24 с 9.00 до 14.00 или (88412)72-25-75, 8-927-381-30-91 с 9.00 до 17.00