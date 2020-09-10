На мотоблоке не справился с управлением и наехал на пешехода

Пресс-служба ГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия

9 сентября на 18 км автодороги М-5 «Урал», на подъезде к го Саранск, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Ситроен С4», на перекрестке неравнозначных дорог не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. При выезде с второстепенной автодороги совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Акцент».

В результате ДТП травмы получили водитель и 29-летняя пассажир «Хендэ Акцент», которые были доставлены в лечебные учреждения, где им была оказана медицинская помощь. Водители трезвы.

На водителя «Хендэ Акцент» составлены административные материалы: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также не вписанным в полис ОСАГО и за неуплату административного штрафа. На водителя «Ситроен С4» составлен административный материал за управление транспортным средством при наличии неисправности.

На ул. Советская в с. Зыково 68-летний мужчина, двигаясь по асфальтированному участку местности на мотоблоке «МКМ-3», совершил наезд на 70-летнего мужчину, который стоял возле дома. В результате ДТП пешеход самостоятельно обратился в ФАП РМ №4 с. Зыково, где ему была оказана медицинская помощь. Водитель трезв.