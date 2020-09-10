Сохранение лесов от пожаров

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главной темой заседания 10 сентября в Чебоксарах стало обсуждение положения дел с тушением лесных пожаров в Приволжском федеральном округе. Пензенская область отмечена Департаментом лесного хозяйства ПФО в числе лучших. В 2020 году на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области возникло 46 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составляет 108,5 га, все пожары ликвидированы в день возгорания.

Во многом специалистам лесного хозяйства помогает новая техника и современное оборудование, приобретенные в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2020 году приобретено 4 лесопожарных комплекса, седельный тягач, 4 квадроцикла, почти три десятка внедорожников, пожарные цисцерны, бензопилы и другая спецтехника на сумму свыше 50 миллионов рублей.

«Благодаря реализации нацпроекта «Экология» и ряда региональных программ, инициированных губернатором Иваном Белозерцевым, вся эта современная техника уже работает, принося ощутимый вклад в очень важную работу по сохранению наших лесов», - сказал Александр Москвин.

Участники совещания в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили саженцы деревьев в парке имени 50-летия Чебоксар.