Первоклассников безопасный маршрут

Пресс-служба Администрации Пензы

Пензенские автоинспекторы педагоги и сотрудники детского юношеского центра «Спутник» провели для учащихся средней школы №47 викторину по правилам дорожного движения.

Профилактическая работа продолжается в рамках мероприятия «Внимание дети» и направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием юных пензенцев.

Педагоги и инспекторы в игровой форме поговорили с детьми о правилах дорожного движения, рассказали о дорожных знаках, а также основных правилах для пешеходов.

После теоретической части ребята изучили организацию дорожного движения рядом со школой, где вместе с инспектором повторили правила передвижения через нерегулируемый пешеходный переход.

Родителей школьников инспекторы призвали к правильному формированию у детей навыков поведения на дороге, а также посоветовали ежедневно напоминать первоклассникам изученные на мероприятии правила.