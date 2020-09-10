Золото на Всероссийских соревнованиях по конкуру

Пресс-служба Администрации го Саранск

В Московской области на территории конно-спортивного комплекса «Виват Россия» прошли Всероссийские соревнования по конкуру, в которых принял участие воспитанник муниципального учреждения физической культуры и спорта Саранска «Конноспортивный комплекс» Иван Малюгин.

Соревнования проходили по двум дисциплинам. В двухфазном маршруте с высотой препятствий 120 см Иван занял второе место, уступив победителю менее трех секунд. Во второй дисциплине спортсмен из Саранска оказался лучшим из 17 участников, выиграв скоростной маршрут с высотой препятствий 125 см.

Поздравляем нашего спортсмена и желаем дальнейших спортивных успехов.