В присутствии адвоката разорвал первый том уголовного дела

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В августе 2019 года следователем органов внутренних дел мужчине было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью и незаконном обороте наркотических средств.

Во время ознакомления с материалами уголовного дела в помещении следственного изолятора мужчина в присутствии следователя и адвоката разорвал первый том уголовного дела, рассчитывая таким образом избежать уголовной ответственности за инкриминируемые ему преступления.

Уголовное дело было восстановлено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Собранные следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему мужчине, признанному виновным во вмешательстве в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Приговором суда, путем частичного сложения наказаний, мужчине назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.