В Пензенской области подросток отобрал у мужчины мобильный телефон

Вечером 22 августа 2020 года в городе Сердобск мужчина встретил своего несовершеннолетнего приятеля. Подросток повалил его на землю и потребовал, чтобы тот отдал ему мобильный телефон, приобретенный за 25 тысяч рублей. В результате примененного насилия он передал телефон злоумышленнику.

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.