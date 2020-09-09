Пять лет вела незаконную слежку за мужем

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В 2015 году женщина приобрела в сети Интернет программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, SMS-сообщения, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи, а также обеспечивающую возможность удаленного доступа к этим данным и управление иными функциями телефона.

Данную программу она установила на сотовый телефон супруга, с помощью которой контролировала интересующую её информацию с 2015 года по июль 2020 года.

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.