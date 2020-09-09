Руководитель следственного управления поздравил ветерана войны

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нина Петровна Сюзюмова родилась 8 сентября 1931 года старшей из трёх сестер в семье рабочих. В 1941 году её отец был призван на фронт, и всего через несколько месяцев пришла похоронка.

Получив лишь 4 класса начального образования, в 13 лет её отправили на строительство новых корпусов Пензенского часового завода. За этот тяжелый труд в военные годы Нина Петровна признана ветераном Великой Отечественной войны.

Более 20 лет после войны она трудилась на том же часовом заводе станочницей, затем шлифовальщицей, затем перешла на завод «Химмаш», где выполняла обязанности разнорабочей, помогала в теплице, на кухне. На заслуженный отдых она ушла лишь в 1992 году.

Руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин поздравил Нину Петровну с днём рождения, вручил подарок от управления и пожелав ей крепкого здоровья, долголетия, благополучия и оптимизма.