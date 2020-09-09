Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В этом году проведение творческих акций было посвящено 75-й годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С соблюдением необходимых мер безопасности места в зале заняли призеры областного конкурса «Победа далекая и близкая», просветительского проекта «Память и гордость в сердцах поколений», учителя, родители, парламентарии, представители министерства образования и института регионального развития Пензенской области.

Официальная часть началась с минуты молчания, объявленной в память о павших в годы войны. От имени депутатов присутствующих приветствовал председатель

Законодательного Собрания Валерий Лидин. Он отметил, что количество поступивших работ является ярким свидетельством стремления молодежи знать правду о подвиге предков.

Как сообщили организаторы, в финал VIII конкурса творческих работ обучающихся в общеобразовательных организациях Пензенской области «Победа далекая и близкая» вышли 208 работ, также более 200 работ были рассмотрены в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений». Валерий Лидин вручил награды победителям патриотических конкурсов.

Благодарственные письма Законодательного Собрания вручены также всем наставникам дипломантов. Вручение наград сопровождалось кадрами кино- и фотохроники и концертными номерами, подготовленными студентами Пензенского колледжа культуры и искусств.