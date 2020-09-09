В Пензе выбрали «Учителя года-2020»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в Пензе состоялось подведение итогов и закрытие конкурса «Учитель года». В этом году по итогам заочного этапа в финал вышли шесть педагогов. Все они в течение нескольких дней демонстрировали свои профессиональные навыки.

- Для учителя очень важно приехать в свой район, в свою школу победителем. Было принято решение установить количество номинаций по числу участников конкурса, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Вы сегодня победители потому, что вы находитесь на этой сцене, потому что рядом с вами – ваши наставники. Мы гордимся вами. В прошлом году было принято решение за первое место в областном конкурсе вручать автомобиль (в этом году он уже закуплен) и 100 тысяч рублей. За два вторых места призеры получат по 75 тысяч, за два третьих места – по 50 тысяч и все остальные участники – по 30 тысяч рублей.

Третье место в городском конкурсе «Учитель года – 2020» занял Сергей Гаранин из школы №70, второе – Алена Гаврилова из школы № 37. Победителем конкурса стала Дарья Басова из школы №36.