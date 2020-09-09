На фестивале в парке им. Белинского сварят 100 литров компота

Фестиваль пройдет на в трех городских парках: Детском, Комсомольском и ЦПКиО им. Белинского.

В парк Белинского мероприятие начнется в 12.00. На празднике всем гостям предложат попробовать разные виды варенья, принять участие в мастер-классах, поиграть на интерактивных площадках, послушать концертные выступления лучших коллективов города, продегустировать сладости от пензенских производителей. Каждый желающий может поучаствовать в конкурсе на самое «народное» варенье, просто достать из своих кладовых и принести в парк баночку собственных заготовок. Также в этот день на фестивале сварят 100 литров компота на открытом воздухе. Вечером в парке выступят пензенские группы «Балбесы» и «Каверулли».

Детский парк ждет всех любителей сладкого в 11.00. На сцене будет представлена концертная программа с участием солистов и творческих коллективов. На аллеях парка будут организованы мастер-классы по различным направлениям, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, тематическая фотозона и ярмарка домашних заготовок.

В парке «Комсомольский» фестиваль начнется в 12.00. В плане – дегустация варенья, розыгрыши призов от партеров фестиваля, выступление лучших коллективов города, игровые и развлекательные программы. С 18.00 начнется open air с DJ David Goodness.

Завершится фестиваль праздничным салютом в 20.00 на всех площадках.