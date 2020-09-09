ВТБ: россияне в полтора раза увеличили расходы на внутренний туризм

Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По данным банка, за этот период совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 млрд рублей и достигли уровня прошлого года. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году.

ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России этим летом. В первой половине сезона траты на путешествия внутри страны составили всего 6 млрд рублей, что оказалось в 1,5 раза ниже значений 2019 г. Но уже с середины июля транзакционная активность туристов стала расти, и за вторую половину лета общий объем трат достиг почти 9,5 млрд рублей, что позволило туристическому бизнесу компенсировать падение начала лета.

Наибольший рост во второй половине лета продемонстрировал сегмент развлечений – здесь объем трат составил почти 440 млн рублей, показав рост в 2,2 раза по сравнению с первыми шестью неделями сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. Сегменты проката транспортных средств и рестораны показали отрицательную динамику по сравнению с началом сезона – на 33% и 11% соответственно.

«В июне мы фиксировали снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в абсолютном большинстве регионов продолжали действовать ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним показателям, но и продемонстрировал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами в конце месяца. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году» - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

В августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах в августе составили 1,26 млрд рублей и выросли на 28% к августу прошлого года, на развлечения туристы потратили 364 млн рублей, что на 188% больше, чем годом ранее. Сегмент развлечений этим летом наиболее заметно вырос в городах для «путешествий выходного дня» - в Казани (в 3,3 раза) и Нижегородской области (в 2,6 раза). В полтора раза увеличились затраты на развлекательные активности в Москве и Ленинградской области.

Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с прошлым годом. Набирает популярность Калининградская область – этим летом российские туристы потратили там на 22% больше, чем годом ранее (в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях). На третьем месте по динамике – Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы – на 40%.

Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов – 9,66 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (1,7 млрд), на третьем - Краснодарский край (1,36 млрд).

В августе наибольший рост туристических расходов в августе отмечался в Калининградской области – в 2,3 раза к августу 2019 года. На 90% увеличились расходы россиян в Краснодарском крае, на 29% - в Ленинградской области.