В пензенском Музее спорта открылась выставка, посвященная истории отечественного хоккея

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в ДС «Воейков».

- В нашей стране к хоккею отношение особое, а Пензенской области – и вовсе родина многих великих хоккеистов, - отметил Иван Белозерцев. – И мы стремимся возрождать и развивать эти традиции, чтобы как можно больше молодежи приходили заниматься не только хоккеем, но и спортом вообще.

На выставке представлены и уникальные для нашего региона экспонаты, выставляющиеся впервые: переходящие кубки чемпионатов Европы и мира, на которых сборная СССР одерживала блистательные победы, увидеть деревянные клюшки канадского и американского производства 1940-50-х гг и др.

Особого внимания заслуживает оформление выставки. Центром экспозиции являются застывшие на огромной шайбе-витрине «ледяные» фигуры хоккеистов. Отпечатанные на 3D-принтере из тончайшего сверхлегкого пластика, они изображают легенд мирового хоккея - Александра Рагулина и Фила Эспозито. Дуэль двух звезд дополняет «выход» еще одного участника тех спортивных сражений - знаменитого «номера 17» Валерия Харламова, прорывающегося на площадку сквозь «ледяную» глыбу.

- Мы стремились сделать экспозицию броской и необычной, воссоздав яркую атмосферу хоккейного матча, - отметила директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

В рамках торжественной церемонии состоялась встреча Ивана Белозерцева с ветеранами пензенского хоккея и юными хоккеистами.