Житель Мордовии, укравший велосипед у 10-летнего мальчика, предстанет перед судом

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Ковылкинском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее судимого жителя села Алькино. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

В июле мать 10-летнего школьника обратилась в полицию. Женщина рассказала, что в тот же день неизвестный гражданин попросил у нее ребенка велосипед, чтобы прокатиться на нем, и скрылся с транспортным средством. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Он признался в содеянном и сказал, что обменял велосипед на бутылку спиртного. Транспорт был изъят и возвращен владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.