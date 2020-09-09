Процесс выхода из пандемии

И Пензенская область, и Республика Мордовия с набранными баллами попали в группу регионов с высокой устойчивостью 7,3 (7,3) балла и 7,2(7,3), соответственно, за август (июль).

По определению Фонда, экономическая ситуация в регионах определялась процессом выхода из пандемии. Июльская статистика подтвердила данные предыдущих месяцев: относительно благоприятные темпы промышленного роста в Центральном федеральном округе и в южных регионах, самая негативная динамика - в Дальневосточном федеральном округе.

По индексу промышленного производства по месяцам 2020 года, в соответствии с аналогичными периодами 2019 года Пензенская область расположилась на 19 (21) месте, Республика Мордовия 22 (20). Помесячно (с мая по июль) индекс промышленного производства в 2020 году (Росстат) составил:

Пензенская область: 114,2 104,4 106

Мордовия: 106,3 104,7 104,7