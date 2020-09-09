В Пензе торжественно открыли 228-й театральный сезон

ФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Спустя шесть месяцев после предыдущего выхода на сцену (последняя постановка в областном театре была показана 8 марта) актеры снова готовы радовать пензенских зрителей.

С открытием нового сезона зрителей поздравили со сцены министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова. После нее выступил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков, который встал на колени перед зрителями, сохранившими верность учреждению, несмотря на эпидемию.

В спектакле на сцену впервые вышли дебютанты сезона, поступившие в театр по окончании Театрального института Саратовской государственной консерватории: Александра Гусева исполнила роль доньи Инес, а Михаил Яценко — дона Десьо и участника Хора.