Пресс-служба Правительства Пензенской области

8 сентября, в рамках II Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» состоялась торжественная закладка памятного камня на месте, где будет создан сквер студенческих отрядов Пензенской области.

На камне, символизирующем начало строительства нового сквера, расположилcя мастерок и табличка с девизом: «Сегодня строим завтра на Земле».

Сквер появится в Пензе на пересечении улиц Беляева и Нахимова.

«7 гектаров великолепной территории через несколько лет превратятся в настоящий и самый лучший, и самый большой сквер в России. И соответственно, хотелось бы, чтобы этот сквер был наполнен очень хорошим содержанием, чтобы вы давали клятвы при вступлении в студенческий отряд. Чтобы вы посвящали новых членов студотрядов, как нас посвящали», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Представители студенческих отрядов Пензенской области представили почетным гостям концепцию нового сквера студенческих отрядов, а также рассказали о направлениях своей работы.