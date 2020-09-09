Сломанные на Фонтанной площади качели были восстановлены

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Не успели горожане как следует насладиться прогулками по новой Фонтанной площадью, как уже были зафиксированы первые случаи вандализма: в понедельник компания молодых людей сломала качели. Парни повредили крепления аттракциона, когда катались на нем вчетвером – конструкция попросту не рассчитана на такой вес.

Подрядная организация сразу же приступила к ремонту. Поврежденные детали были заменены.

Мэрия Пензы напоминает: на территории Фонтанной площади установлены камеры видеонаблюдения, и в случае актов вандализма, информация об инцидентах будет передана сотрудникам правоохранительных органов с целью привлечения к ответственности.