Губернатор отозвался на просьбу юнармейцев и кадетов

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Во время рабочего визита в Пачелмский район в июле 2020 года губернатор области Иван Белозерцев посетил отремонтированный в р.п. Пачелма мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и пообщался с юнармейцами и кадетами.

В ходе беседы ребята сказали, что им очень хочется иметь комплекты для игры в пейнтбол.

8 сентября Министр образования Пензенской области Александр Воронков вместе с представителем региональной Федерации пейнтбола Алексеем Пшеничных передали юнармейцам 10 комплектов пейнтбольного вооружения, стреляющего аквашариками.

Церемония была приурочена к открытию Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе Пачелмского района, юнармейского класса.

Министр образования выразил надежду, что полученное оборудование позволит и юнармецам и кадетам совершенствоваться и развивать свое мастерство.

Алексей Пшеничных провел для юнармейцев мастер-класс по обращению с пейнтбольным вооружением. Рассказал о правилах безопасности при обращении с оружием.