Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 7 сентября 2020 года мужчина 1966 года рождения отдыхал со знакомым на берегу реки Сура в селе Засечное Пензенского района. После того, как знакомый ушел, мужчина пошел купаться и утонул.

В ходе осмотра места происшествия на берегу обнаружены одежда, мобильные телефоны погибшего. На теле мужчины каких-либо повреждений нет.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти мужчины проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам будет принято процессуальное решение.