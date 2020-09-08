Иван Белозерцев провел прием граждан в Заречном

Местная жительница Мария Колесова попросила объяснить, может ли она рассчитывать на получение жилья после расселения общежития, в котором сейчас проживает женщина. Глава региона пояснил, что прежде всего необходимо проверить состояние многоэтажного дома, в котором находится общежитие, выяснить, возможно ли проведение капитального ремонта или признание объекта аварийным. Только в последнем случае может идти речь о расселении. Иван Белозерцев поручил представителям жилищной инспекции дать заключение по данному вопросу.

Елена Евдокимова рассказала, что состоит на учёте, как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и попросила помочь в решении данного вопроса. Губернатор поручил главе администрации города Заречного проработать вопрос о возможности оказания помощи посетительнице приёмной, рассмотреть несколько вариантов решения её проблемы, выбрать оптимальную версию.

Всем обратившимся на приём заявителям будут направлены официальные ответы в установленный законом срок.