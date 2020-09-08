Подвесной мост в Пензе не будут перекрывать полностью на время покраски

К приведению объекта в порядок уже приступили: сначала мост будет очищен, а после покрашен в рубиново-красный цвет. Работы проводятся в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы». Завершить их планируется до 1 октября, а в следующем году – приступить к обновлению асфальтового покрытия.

- Из-за ремонта Бакунинского моста другой пешеходной дороги через Суру в этом районе нет, поэтому движение полностью перекрывать не будем, - отметил Максим Александрович. - Для обеспечения безопасности пешеходов подрядчик организует защитное ограждение места работ.