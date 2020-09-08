Жительница Пензы подожгла дом бывшего парня

В момент пожара в доме, кроме парня, находились его брат и дядя, а также его знакомая. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В одном из населенных пунктов Бессоновского района загорелся деревянный дом. Огонь почти полностью уничтожил строение. Экспертиза помогла установить, что причиной ЧП стал поджог.

Полицейские смогли быстро установить личность подозреваемой – ей оказалась пензячка 1991 года рождения, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Ее доставили в полицию, где она призналась в содеянном.

Девушка рассказала, что в доме проживал ее бывший парень, с которым она рассталась некоторое время назад. С того момента молодой человек игнорировал ее, не отвечал на звонки и сообщения.

В момент пожара в доме, кроме парня, находились его брат и дядя, а также его знакомая. Им удалось выбраться из горящего строения. До наступления холодов родственники, мать-инвалид и бабушка временно проживают в одной из уцелевших комнат без электричества и газа.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.