Проект «Золотое кольцо Сурского края»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В мероприятии приняли губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, Управляющий делами Московской Патриархии Митрополит Воскресенский Дионисий и Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Целью проекта является сохранение исторической памяти, реставрация и благоустройство территорий объектов культурного наследия, развитие внутреннего туризма, воспитание патриотизма у подрастающего поколения и поддержка волонтерского движения.

Губернатор проинформировал представителя Московской патриархии о ходе работ в Спасском соборе, которые ведутся при поддержке региональных властей, создании единого архитектурного комплекса в центре Пензы, знаковых мероприятиях, проводимых на площади Первохрама.

Официальные лица ознакомились с основными направлениями проекта. Одно из них – восстановление легендарной системы средневековых подземных ходов, связывавшей ключевые точки города. Для ее изучения при содействии Епархии сформирована исследовательская группа, объединяющая пензенских специалистов и профессионалов Санкт-Петербурга и Москвы.

О деятельности команды проекта «По следам забытых усадеб» рассказал председатель молодежного парламента Андрей Сушков. При содействии депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания молодые активисты ведут просветительскую и добровольческую работу на территории памятников истории и культуры. В частности по расчистке Храма Св. Александра Невского в селе Куракино Сердобского района, Церкви Параскевы Пятницы в селе Липяги Лунинского района, Храме Преображения Господня в селе Зубрилово Тамалинского района.