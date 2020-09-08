Ссора из-за не разогретого ужина привела к удару ножом

5 мая 2020 года мужчина вместе с сожительницей распивал спиртное в компании знакомых. После возвращения домой между ними возник конфликт из-за того, что женщина отказалась разогревать ужин. Сожитель начал оскорблять женщину и, ударив несколько раз, ушел в другую комнату. Разозлившись, она схватила на кухне нож, прошла в комнату и один раз ударила мужчину ножом в область грудной клетки. От полученного ранения, повлекшего массивную кровопотерю, он скончался на месте происшествия.

В ходе следствия женщина по решению суда находилась под стражей.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Пензы 1976 года рождения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.