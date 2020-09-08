Точность корпоративного управления

Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

На площадке технопарка «Рамеев» прошел тренинг Александра Фридмана «Лидер получает «Да»: искусство конструктивного диалога». Организатором мероприятия выступил Центр кластерного развития при поддержке Минпрома Пензенской области.

Тренинг одного из лучших спикеров России вызвал немалый ажиотаж - мероприятие посетили более 150 слушателей. Это руководители и представители ведущих промышленных предприятий региона, резиденты технопарков и бизнес-инкубаторов, представители науки и бизнес-сообщества.

Консультант и признанный бизнес-тренер, а также управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group Александр Фридман в профессии уже 27 лет. В числе его клиентов «Норилький Никель», «Газпром нефть», «Нобель Ойл», «Макдоналдс», «Сбербанк», «СОВКОМБАНК» и другие компании с мировым именем. Все слушатели отмечают огромную пользу от его тренингов, причем именно с практической точки зрения.

Комплексный подход к работе с персоналом, повышение точности корпоративного управления, внедрение регулярного менеджмента, формирование культуры execution: технологии управления достижением запланированного результат - лишь часть методик, которым Александр Фридман обучает своих слушателей. Особое место занимает авторская программа «Homo Boss: Человек Управляющий» - всесторонний подход к повышению квалификации руководителей.

Тренинг окончился беседой на свободные темы и ответами на вопросы слушателей.