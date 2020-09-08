Поздравления с назначением от коллег

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Указом Президента Российской Федерации Фомин Владимир Владимирович назначен на должность руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю.

Фомин Владимир Владимирович в 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В период с 2003 года по 2007 год работал в органах прокуратуры: старшим следователем прокуратуры Октябрьского района г. Пензы, старшим следователем прокуратуры ЗАТО г. Заречный, заместителем прокурора Октябрьского района г. Пензы.

В 2004 году признан лучшим следователем органов прокуратуры Пензенской области.

С 2007 года занимал должность руководителя отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, с 2011 года - руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Пензенской области, с 2013 года - заместителя руководителя регионального следственного управления.

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю.

Коллектив следственного управления СК РФ по Пензенской области поздравляет Владимира Владимировича с назначением на должность руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю, желает крепкого здоровья, достижения новых профессиональных высот, реализации всех задуманных планов!