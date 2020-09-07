Пензенская полиция устанавливает личность девушки, погибшей в ДТП на трассе М5 «Урал»

Погибшая была одета в это платье. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области устанавливают личность женщины, погибшей в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 5 сентября в 0.10 в Бессоновском районе. Водитель автомобиля «БМВ» сбил пешехода на 642 км автомобильной дороги М5 «Урал». В результате происшествия от полученных травм гражданка скончалась на месте. До настоящего времени в полицию не поступало заявлений о розыске женщины, подходящей под описание погибшей.

Её приметы: на вид 20-25 лет, среднее телосложение, волосы русые средней длины. Была одета в бордовое платье (на фото), на ногах – белые кроссовки.

Если у вас есть информация о личности погибшей, сообщите её по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона).