В Международном фестивале «Ласточка» примут участие более 10 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фестиваль стартовал с торжественного парада иностранных студентов, после которого к гостям обратился губернатор Иван Белозерцев:

- «Ласточка» проходит в Пензенской области уже во второй раз, - отметил глава региона. – Коронавирус внес коррективы в этом году, и часть запланированной программы пришлось перенести на интернет-площадки. Фестиваль дает новый импульс для молодых людей, для того, чтобы творить, созидать, влюбляться, создавать семьи. Пусть «Ласточка» принесет вам удачу, интересное общение и позитивные результаты!

Во второй день фестиваля «Ласточка» состоится региональный форум молодых парламентариев, который пройдет на базе областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. На базе Института регионального развития Пензенской области и Центра развития творчества детей и юношества запланированы интеллектуальные соревнования и арт-квест «Пройдись по Пензенскому краю». Завершится «Ласточка» Музыкальным фестивалем КВН на Кубок губернатора Пензенской области.

Спикерами, экспертами и гостями фестиваля станут более 10 тысяч молодых людей.