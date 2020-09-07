В финал городского этапа конкурса «Учитель года» вышли семь пензенских педагогов

Финалистами городского этапа стали: Дарья Басова из школы № 36 (английский и немецкий языки); Виктория Богородицкая из школы № 57 (учитель начальных классов); Алена Гаврилова из школы № 37 (английский язык); Сергей Гаранин из школы № 70 (ОБЖ); Ольга Жилкина из школы № 74 (учитель начальных классов); Юлия Кострюкова из гимназии №4 «Ступени» (информатика и ИКТ).

Заключительный этап конкурса пройдет на базе Детской школы искусств им. Ю.Е. Яничкина в среду, 9 сентября. Конкурсантам предстоит провести мастер-классы и выступить с творческим представлением «Я - учитель». Оценивать педагогов будет жюри во главе с начальником Управления образования города Юрием Голодяевым.