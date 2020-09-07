Под Пензой открылся областной слет юнармейцев

Фото: Министерство образования Пензенской области

Сегодня на базе лагеря «Радуга» в рамках II Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» открылся региональный слет отрядов юнармии. В нем принимают участие более 150 человек из 22 районов.

Ребят приветствовал министр образования Александр Воронков.

- Юнармейцы - часть Российского движения школьников, которое объединяет в Пензенской области более четырех тысяч человек. И вы - лучшие из них, - подчеркнул министр.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков пожелал участникам здоровья, интересных дней, проведенных на слете, и хорошей учебы.

- Спасибо, что сделали такой выбор и продолжаете работать в этом направлении, - отметил Андрей Петрович.