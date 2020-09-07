Пензенские аграрии собрали более трех миллионов тонн зерна

ФОТО: Пресс-служба Минсельхоза Пензенской области

В среднем, в нашем регионе с одного гектара собирают 39 тонн зерновых и зернобобовых культур. По этому показателю Пензенская область – лидер в ПФО.

Самая высокая урожайность замечена в Башмаковском, Бековском и Спасском районах. Валовой сбор более 200 тысяч тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил областных аграриев за самоотверженный труд:

- В этом году регион впервые перешел отметку в три миллиона тонн! Вы не только обеспечиваете жителей Пензенской области хлебом, но благодаря вашему труду активно развивается животноводческая отрасль и растет экспортная составляющая, - отметил глава региона.