Когда собираются голосовать жители Пензенской области?

Эксперты по-разному оценивают результаты исследований. По мнению одних, подобные результаты говорят о том, что большое количество жителей области хотят сначала сходить на выборы, а потом спокойно отправиться на выходные за город – благо этому способствует хорошая погода. Другие считают, что сложившейся практики трехдневного голосования попросту не существует, поэтому стоит со вниманием отнестись к результатам опроса. Кроме того, эксперты отмечают, что динамика роста желающих прийти на выборы демонстрирует довольно высокие значения, не свойственные Пензенской области.

«Агентство Маркетинговых Исследований «Номер один» в начале сентября провели опрос жителей Пензенской области, в котором приняли участие 917 жителей.

Им нужно было ответить на три вопроса:

1. Знаете ли вы, что с 11 по 13 сентября этого года состоятся выборы губернатора Пензенской области?

2. Планируете ли вы прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании?

3. Какого числа (11, 12 или 13 сентября) вы собираетесь пойти на голосование?

Результаты оказались следующими:

1. Знают про выборы 61,9% опрошенных.

2. «Да, приму точно» - 46, 3%, «Скорее всего, приму» – 15,1%. Итоговая заявленная явка прогнозируется на уровне 61,4%.

3. 11 сентября пойти на выборы собираются 28,9%, 12 сентября голосовать собираются 27,3%, 13 сентября посетить избирательные участки планируют 21,2% из высказавших желание пойти на выборы. 22,6% еще не определились с датой голосования.

Напомним, Агентство маркетинговых исследований «Номер один» опубликовали на прошлой неделе результаты опроса жителей Пензенской области. По его результатам голоса распределились следующим образом: Иван Белозерцев - 58,7%; Александр Васильев - 6,5%; Анна Очкина - 8,9%; Олег Шаляпин - 9,7%; Пётр Чугай - 3,1%. Не определились с ответом 13,1% опрошенных.

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Опрос проведен 3-5 сентября 2020 г. в Пензенской области. Опрос проведен Агентством Маркетинговых Исследований «Номер один» (marketing-one.ru). В опросе приняли участие 917 жителей Пензенской области в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка случайно сгенерирована из номеров, зарегистрированных на территории Пензенской области. Выборка квотирована по социально-демографическим параметрам. Погрешность исследования 3%.