В Пензе сиротам вручили ключи от квартир

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С 2006 по 2018 годы в нашем регионе 628 сирот получили квартиры. В 2017 году в Пензе приступили к поэтапному строительству трех домов по 50 квартир каждый. Работы завершились в этом году.

- Государство проявляет заботу о вас. И сегодня мы вам вручаем ключи от квартир, - сказал присутствующим Иван Белозерцев. - Хочу пожелать, чтобы в ваших домах всегда были уют и тепло, чтобы вы создавали семьи и у вас рождались дети. И чтобы эта квартира не была единственной в вашей жизни, а впоследствии вы смогли бы увеличить площадь своего жилья.

В 2020 году в бюджете Пензенской области предусмотрены средства для строительства 56 жилых помещений для сирот.