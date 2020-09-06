В Пензе автомобильный мастер обманул клиентку

В пензенскую полицию обратилась с заявлением о мошенничестве 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный обманом завладел принадлежащими ей деньгами в сумме около 58 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что в июне этого года обратилась к некоему мастеру по поводу ремонта автомобиля ее дочери. Тот согласился. Пользуясь тем, что гражданка не разбиралась в технических вопросах, первоначально злоумышленник озвучил сумму в 36 тысяч рублей. Женщина согласилась и передала деньги. Затем мастер сообщил, что на приобретение необходимых запчастей требуются дополнительные средства. Заявительница отдала ещё более 20 тысяч рублей, однако злоумышленник к ремонту автомобиля даже не приступил. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний житель Пензы. Он признался в совершении преступления и пояснил, что полученные от потерпевшей деньги потратил на личные нужды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.