Актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Снегирь и Анна Чиповская (слева направо), архив Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Чиповская нечасто балует своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками, хотя она - безусловно одна из самых красивых актрис российского кино. Но ради премьеры нового фильма 33-летняя звезда экрана сделала исключение. Анна выложила в Инстаграм фотографию, на которой она позирует в черных чулках.

Черно-белый кадр сделан на крыше. Чиповская продемонстрировала шикарную фигуру, а заодно сообщила о выходе нового фильма со своим участием. Картина «Кто-нибудь видел мою девчонку» выходит в прокат 12 ноября.

- На ночь не глядя, - с юмором подписала снимок Анна.

«Как всегда красива и сексуальна», «Самая горячая русская актриса», «Аня, вы восхитительны!», - пишут фолловеры в комментариях.

В одном из предыдущих постов актриса призналась, что не очень любит фотографироваться. Возможно, именно поэтому она, в отличие от других звездных красавиц, никогда не публикует снимки в бикини.

В личной жизни самой Анны Чиповской, к счастью, все без драм. Актриса встречается с Дмитрием Ендальцевым - их симпатия вспыхнула в 2015 году на съемках фильма «Гороскоп на удачу». Правда, тогда они оба были в других отношениях. Но благодаря съемкам Анна и Дмитрий подружились, и эта дружба затем свела их вместе. С тех пор они не расстаются.

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