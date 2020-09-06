Жительница Рузаевки расплатилась в магазине фальшивкой

В полицию Саранска поступило сообщение об обнаружении при пересчете выручки в одном из местных гипермаркетов фальшивой пятитысячной купюры. Сотрудники МВД по Республике Мордовия установили, что поддельной банкнотой за покупки расплатилась жительница Рузаевки.

Первоначальная женщина пыталась воспользоваться банковской картой, но после того, как платеж не прошел, она достала купюру и отдала ее продавцу. Та сдала покупательнице сдачу, но при этом внесла запись в тетрадь учета банкнот, что помогло в дальнейшем установить время и личность предъявительницы.

Как появилась у гражданки фальшивка, устанавливает следствие. Сама жительница Рузаевки поэтому поводу затрудняется дать ответ.