В Пензе состоялся благотворительный велозаезд

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня на Олимпийской аллее состоялась благотворительная акция, в которой приняли участие мэр Пензы Андрей Лузгин, глава города Владимир Мутовкин, любители активного отдыха, предприниматели и другие.

Каждый желающий мог внести благотворительный взнос, взять в прокат велосипед и получить на память майку с городскими зарисовками. Маршрут пролегал по Олимпийской аллее и завершился у отправной точки – в районе стелы «Олимпийские кольца».

– В рамках Дня города предусмотрена масса событий. Но важно не только праздновать, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Проект направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями. Ранее в рамках сотрудничества с фондом было предоставлено муниципальное помещение. Усилиями благотворителей собрано более двух миллионов рублей на его ремонт и оборудование. Все собранные здесь средства будут направлены на продолжение и завершение работ, – отметил Андрей Лузгин.

Градоначальник поблагодарил всех, кто пришел поддержать акцию, и еще раз поздравил пензенцев с Днем города.