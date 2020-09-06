Василий Вдонин празднует свой день рождения

Редакция газеты «Комсомольская правда» Пенза-Саранск» поздравляет с днем рождения председателя совета директоров ОАО «Маяк», Почетного гражданина города Пензы Василия Алексеевича Вдонина.
Уважаемый Василий Алексеевич!
Примите наши самые искренние поздравления!
От всей души желаем вам долгих и счастливых лет жизни, интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного настроения! Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых профессиональных свершений.
Поздравляем!