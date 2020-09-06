В Пензе торжественно открыли обновленный фонтан

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что реконструкция сооружения стала возможной благодаря совместной работе региональной власти и Сбербанка. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что фонтан - один из символов Пензы:

-За его реконструкцией следили тысячи людей. Уверен, что теперь здесь «яблоку негде будет упасть», потому что благодаря руководству Сбербанка нам удалось создать очень современную, комфортную, интересную и детям, и взрослым зону отдыха.

По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, уникальный фонтан объединил в себе красоту и инновации.

- Уверен, жители и гости Пензы по достоинству оценят масштаб технологических решений, использованных при реконструкции одного из любимых объектов города, - прокомментировал он событие.

После торжественного запуска светомузыкального фонтана здесь же, на Фонтанной площади состоялся концерт группы BURITO из Москвы. Финальным аккордом Дня города стал запущенный с площадки правого берега Суры праздничный фейерверк.