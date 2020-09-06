В Саранске продолжают проводить контроль в общественном транспорте

Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Профилактическая мера действует для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции среди населения. Поэтому важно понимать: стабилизация эпидимической ситуации зависит от соблюдения каждым из нас установленных требований.

С 26 мая по 3 сентября представителями Администрации городского округа Саранск совместно с сотрудниками правоохранительных органов в столице Мордовии проверено 16 162 единицы общественного транспорта, 7 532 пассажира на месте устранили выявленные замечания - надевали маску или перчатки, на нарушителей составлено 97 протоколов.

Масочно-перчаточный режим должен соблюдаться и водителями, пассажирами легкового такси. С 11 июня мобильные группы контроля проверяют соблюдение профилактических мер в легковом такси. В общей сложности проверено 625 единиц легкового такси, водителями и пассажирами на месте было устранено 557 замечаний, составлено 29 протоколов, из них 27 - на водителей такси.

Призываем граждан быть ответственными и не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих, неукоснительно соблюдать профилактические меры.